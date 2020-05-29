روسيا تسجل أعلى معدل وفيات جراء كورونا خلال يوم واحد

أعلنت روسيا الجمعة تسجيل أعلى ارتفاع يومي في عدد الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا، بـ 232 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية تفشي الوباء في روسيا إلى 4374 حالة، وهو معدل وفيات منخفض مقارنة بالدول الأخرى، ما أثار تساؤلات حول صحة الرقم، وحول ما إن كانت السلطات قد أخفت الأرقام الحقيقية لأسباب سياسية.

وينفي مسؤولون روس هذه الادعاءات مؤكدين أن سبب تراجع أعداد الوفيات يرجع للإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات منذ الحالات الأولى المكتشفة في البلد.

ووصل عدد المصابين في روسيا 387 ألف حالة، وأعلن مسؤولون في وزارة الصحة عن رصد 8500 حالة إصابة جديدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن تخفيف الإجراءات الإغلاق المفروضة، مؤكدا أن روسيا قادرة على إبطاء تفشي الوباء، وأن الأوان قد حان لإعادة فتح البلاد تدريجيا، مع العلم أن غالبية مناطق البلاد خضعت للإغلاق في 30 مارس الماضي.