عدد الإصابات بفيروس كورونا يعود للارتفاع مجددا في فرنسا بعد تخفيف إجراءات الإغلاق

أعلنت فرنسا عن أكثر من 3000 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد في أكبر ارتفاع خلال يوم واحد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وأول زيادة كبيرة منذ أن خففت البلاد من إجراءات الإغلاق والاحتواء في 11 مايو/أيار الجاري.

ولم يتم الإعلان عن الرقم الجديد في البيان الصحفي اليومي الخاص بالوضع الصحي في البلاد وإنما تم نشره على موقع إلكتروني تابع للحكومة خاص بتتبع تطور انتشار الفيروس في كل مناطق فرنسا. كما لم تقدم كل من الوكالة الوطنية للصحة العامة ووزارة الصحة الجمعة سبباً لهذا الارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات في الوقت الذي أصبح فيه اختبار تشخيص الإصابة بكوفيد-19 متاحًا بسهولة أكبر. ويرجح خبراء أن يكون ذلك جزءًا من السبب.

ورفعت الحكومة الفرنسية تدريجياً في عدد الاختبارات التي تجريها بعد انتقادات واسعة النطاق تعرضت إليها من طرف المعارضة في وقت سابق، خاصة في مرحلة بداية تفشي الوباء.

وتم الإبلاغ عن تفشي الفيروس بشكل متفرق في عدة مناطق في فرنسا منذ تخفيف إجراءات الإغلاق، سيما في بعض المدارس التي تم إغلاقها في وقت لاحق.

وتسجل فرنسا الآن حتى أكثر من 28000 حالة وفاة بالفيروس في المستشفيات ودور المسنين وأكثر من 149000 إصابة مؤكدة.