إنقاذ عجوز (94 عاما) في اسكتلندا بعدما "صامت" 5 أيام خوفاً من كورونا

أنقذ متطوعون في الأعمال الخيرية إمراة في 94 من العمر ، تعيش لوحدها في الحجر الصحي في غلاسغو ولم تأكل طيلة خمسة أيام لأنها كانت خائفة جداً من مغادرة منزلها خلال الحجر ولم يكن بجانبها من يقتني لها حاجياتها في ظل جائحة كوفيد-19 التي يعيشها العالم.

وجذب وضع المرأة الانتباه، عندما توجه متطوعون، من جمعية جيش الإنقاذ الخيرية التابعة للكنيسة، نحو المنازل المغلقة يطرقون أبوابها لتفقد أصحابها في إطار خطة الدعم الغذائي خلال جائحة كوفيد-19.

وسلطت هذه الحالة الضوء على المستويات المرتفعة لانعدام الأمن الغذائي في المملكة المتحدة، حيث تعاني الأسر محدودة الدخل والتي تقترب من مستوى خط الفقر، بسبب تسريح العمال وفقدان الوظائف وغلاء المعيشة المرتبط بالجائحة.

وقال جيش الإنقاذ إن المملكة المتحدة شهدت ارتفاعا لعدد الأسر، التي تتلقى طرودا غذائية بنسبة 63 في المائة من جملة مراكزها البالغ عددها 665 مركزا، خلال الفترة الممتدة بين شهري شباط/فبراير ونيسان/ابريل. ويعرب متطوعون عن تخوفهم من أن الأسر محدودة الدخل، ستعاني من تداعيات الجائحة الاقتصادية لسنوات عدة.

من جانبها اعربت الحكومة الاسكتلندية عن اسفها للسماع بالحادثة التي ألمت بالمرأة العجوز، مذكرة بتدابير الحماية التي أقرت لفائدة الأشخاص الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19.