Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

نيوزيلندة

شاهد: زلزال يضرب نيوزيلاندا ورئيسة الوزراء تظل هادئة خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة

محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، الخميس 20 سبتمبر 2018
رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، الخميس 20 سبتمبر 2018   -   حقوق النشر  AP Photo
حجم النص Aa Aa

لم يؤثر الزلزال القوي الذي هز جزيرة نيوزيلندا الشمالية صباح الاثنين على هدوء رئيسة الوزراء جاسيندا أردين خلال مقابلة تلفزيونية حية كانت تجريها. الزلزال بلغت شدته 5.6 على سلم ريختر .

" زلزال يضربنا في هذه اللحظات بالذات هنا"، قالت رئيسة الوزراء خلال المقابلة التلفزيونية، وهي تنظر من حولها، بعد وقوع الزلزال قبل أن تبستم وتستعيد ثقتها الكاملة استكمال حديثها التلفزيوني.

وقد وقع الزلزال قبل الساعة 8:00 في نيوزيلندا (9:00 مساء مساء الأحد في فرنسا)، على عمق 52 كيلومترًا من بحر مدينة ليفين التي تقع على بعد 90 كيلومترًا شمال ويلينغتون. ووفقًا لخدمة رصد الزلازل النيوزيلندية (GeoNet)، فقد وقعت حوالي 40 هزة ارتدادية بعد الزلزال. وقال رجال الإنقاذ والشرطة إنهم ليسوا على علم بأي خسائر أو أضرار في الممتلكات.