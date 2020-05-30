إيطاليا تحذر حكومات أوروبية من معاملة مواطنيها مثل مصابي الجذام

حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو من انهيار الاتحاد الأوروبي إذا عاملت بعض حكوماته الإيطاليين مثل مصابي الجذام في أعقاب وفاة أكثر من 33 ألف إيطالي جراء فيروس كورونا المستجد.

وفي منشور على موقع فيسبوك، طالب دي مايو بعدم وضع بلاده ضمن "لائحة سوداء" لاستثنائها من موسم السياحة الصيفي في أوروبا هذا العام.

وتأتي تصريحات دي مايو بعد قيام اليونان باستبعاد الإيطاليين والإسبان والبريطانيين ضمن مواطني دول أخرى ذات معدلات إصابة مرتفعة بكوفيد-19 من دخول أراضيها للسياحة هذا الصيف.

وقال دي مايو إن التنافس في مجال السياحة هو أمر يجب ان يتم بشكل صحي وعادل، مضيفاً: "إذا تصرفتم بشكل مختلف ومشوش فسيتم فقدان الروح الاتحاد الأوروبي وستنهار أوروبا".

وأكد دي مايو أنه بصدد زيارة كل من ألمانيا وسلوفينيا واليونان الأسبوع المقبل لإيضاح جاهزية بلاده في استضافة السياح.

تمثل السياحة والصناعات المرتبطة بها حوالي 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.