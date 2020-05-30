مصر تفرض ارتداء الكمامات وغرامات للمخالفين

فرضت السلطات المصرية اليوم السبت على المواطنين ارتداء الأقنعة الواقية مع بدء تخفيفها لإجراءات الإغلاق الجزئي الذي فُرض خلال إجازة عيد الفطر.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه سيتم تطبيق حظر التدول بدءاً من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات قد فرضت حظراً امتدت من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحاً خلال إجازة العيد.

وسيتعين على المواطنين ارتداء الأقنعة الواقعية من الإصابة بالفيروس بالأماكن العامة والمنشآت الحكومية ووسائل المواصلات العامة والخاصة.

وشدد مدبولي على أنه سيتم فرض غرامات مالية لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه (227.5 يورو) على المخالفين لتعليمات الحكومة.

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات والوفيات المسجلة جراء الفيروس في مصر لتصل إلى 879 وفاة من بين 22082 إصابة.

ومصر التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة هي الأعلى في معدل الوفيات المعلنة جراء فيروس كورونا في العالم العربي.