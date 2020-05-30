الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى إعادة النظر في قرارها بقطع العلاقة مع منظمة الصحة

دعا الاتحاد الأوروبي السبت الولايات المتحدة إلى "إعادة النظر" في قرارها قطع العلاقة مع منظمة الصحة العالمية على خلفية تعامل المنظمة مع أزمة وباء كوفيد-19. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة قطع علاقة بلاده مع منظمة الصحة العالمية متهما إياها بعدم بذل ما يكفي لمكافحة فيروس كورونا في بداية انتشاره.

والولايات المتحدة هي المساهم الأكبر في ميزانية المنظمة، اذ تمنحها أكثر من 400 مليون دولار سنويا.

وقال بيان مشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إن "منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى مواصلة قدرتها على قيادة الاستجابة العالمية للوباء، حاليا وفي المستقبل". وأضاف البيان "لهذا السبب، المشاركة والدعم من الجميع مطلوبان وهناك حاجة ماسة اليهما (...) نحن نحض الولايات المتحدة على إعادة النظر في قرارها الذي تم الإعلان عنه".

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم مساهمة إضافية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة. وقال البيان إنه "في الوقت الذي يستمر فيه العالم في مكافحة وباء كوفيد-19، فإن المهمة الأساسية للجميع هي إنقاذ الأرواح واحتواء الوباء وكبحه". وأضاف "الآن هو الوقت الملائم لتعاون أفضل وحلول مشتركة، ويجب تفادي الأفعال التي تضعف النتائج العالمية". وتابع "نحن نحض الولايات المتحدة على إعادة النظر بقرارها المعلن".

وكان ترامب قد أوقف الشهر الماضي تمويل منظمة الصحة العالمية بعد اتهامها بالتساهل مع الصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى أواخر العام الماضي. وأعلن ترامب الجمعة أن الولايات المتحدة ستعيد توجيه التمويل المخصص للمنظمة لتغطية "متطلبات أخرى طارئة ومستحقة للصحة العامة في جميع أنحاء العالم".