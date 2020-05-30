لماذا حذفت مجلة "فوربس" كايلي جينر من قائمة أصحاب المليارات؟

سحبت مجلة "فوربس" الجمعة من لائحتها اسم كايلي جينر إذ تبين أنها ليست من أصحاب المليارات، متهمة نجمة تلفزيون الواقع "بتضخيم قيمة أرباحها من مستحضرات التجميل الخاصة بها لسنوات".

وكانت المجلة أدخلت اسم كايلي جينر البالغة من العمر 22 عاما في لائحتها لأغنى أغنياء العالم في آذار/مارس 2019 بسبب شعبية علامتها التجارية "كايلي كوزميتكس" لكنها أزالتها منها مستندة إلى معلومات جديدة.

فقد باعت جينر 51% من علامتها التجارية لعملاق التجميل "كوتي" في كانون الثاني/يناير مقابل 600 مليون دولار في صفقة قدّرت قيمة الشركة بـ1,2 مليار دولار.

وقالت "فوربس" في مقال نشر على موقعها الإلكتروني إن التفاصيل الدقيقة للصفقة كشفت أن الشركة "أصغر بكثير وأقل ربحية" مما كان يعتقد. كما اتهمت العائلة الشهيرة التي تعد كايلي أصغر فرد فيها بوضع إقرارات ضريبية "مزورة" على الأرجح.

وأوضحت أن المعلومات الجديدة وتأثير وباء كوفيد-19 على مبيعات مستحضرات التجميل جعلتهم يعتقدون أنها ليست من أصحاب المليارات رغم أنها حصلت على عائدات تقدر بنحو 340 مليون دولار بعد الضرائب من المبيعات.

وقدرت "فوربس" ثروة جينر الشخصية بأقل بقليل من 900 مليون دولار.

وردت جينر على المجلة من خلال تويتر متهمة إياها بالاستناد إلى "عدد من البيانات غير الدقيقة والافتراضات غير المثبتة". وكتبت "لم أطلب أبدا الحصول على أي لقب ولم أحاول الكذب للوصول إليه على الإطلاق".