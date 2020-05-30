الخرطوم تستدعي القائم بالأعمال الأثيوبي احتجاجا على اشتباك حدودي أودى بضابط سوداني

استدعت وزارة الخارجية السودانية السبت القائم بالأعمال الأثيوبي احتجاجا على مقتل ضابط وإصابة تسعة من مدنيين وعسكريين في اشتباك الخميس بين ميليشيا إثيوبية والقوات السودانية في منطقة الفشقة الحدودية بين البلدين، متهمة القوات الإثيوبية بمساندة هذه الميليشيا.

وقال بيان الخارجية "استدعت وزارة الخارجية اليوم القائم بالأعمال الإثيوبي للاحتجاج على توغل ميليشيات إثيوبية مدعمة من الجيش الإثيوبي واعتدائها على المواطنين والقوات المسلحة داخل الأراضي السودانية".

وقتل ضابط سوداني برتبة نقيب في اشتباك مع ميليشيا إثيوبية الخميس في منطقة على الحدود بين السودان وإثيوبيا، وفق ما أعلن الجيش السوداني. وقال المتحدث الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن لوكالة فرانس برس "وقع الاشتباك صباح (الخميس) وقتل فيه ضابط برتبة نقيب".

ومن وقت إلى آخر، تشتبك القوات السودانية مع ميليشيات إثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية التابعة لولاية القضارف السودانية في شرق البلاد، وهي منطقة زراعية نائية. وتتهم الحكومة السودانية مواطنين إثيوبيين بزراعة أراض داخل حدودها.

بدوره، اتهم الجيش السوداني في بيانه الجيش الإثيوبي بمساندة الميليشيا والمشاركة في الاشتباكات، مؤكدا ان المواجهات أسفرت أيضا عن إصابة تسعة أشخاص من بينهم ستة جنود سودانيين.

وقال البيان "درجت الميليشيات الإثيوبية بدعم من الجيش الإثيوبي على تكرار الاعتداء على الأراضي والموارد السودانية"، مضيفا "الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت المحلي (السادسة والنصف ت غ) وصلت إلى الضفة الشرقية لنهر عطبرة قوة من الجيش الإثيوبي تقدر بسرية مشاة واشتبكت مع قواتنا غرب النهر. نتج عن ذلك استشهاد ضابط برتبة نقيب واصابة ستة أفراد منهم ضابط برتبة ملازم".

وقال وزير الدولة للخارجية عمر قمر الدين الأسبوع الماضي لصحفيين إن "عدد المزارعين الإثيوبيين الذين يزرعون داخل الأراضي السودانية هو 1786 مزارعا".

وأكدت الخرطوم أنها اتفقت مع أديس أبابا على ترسيم الحدود بينهما للحد من دخول المزارعين الإثيوبيين إلى أراضيها عقب مباحثات أجراها وفد سوداني مع نظرائه الإثيوبيين. وأضاف قمر الدين "اتفقنا مع الإثيوبيين على أن تبدأ اللجنة المشتركة في وضع العلامات المحددة للحدود في تشرين الأول/أكتوبر القادم على أن تنتهي من عملها في آذار/مارس 2021".