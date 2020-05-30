"نتفليكس" تشتري مسرح "إجيبشن ثياتر" التاريخي في هوليوود

أنجزت "نتفليكس" صفقة شراء مسرح "إجيبشن ثياتر" التاريخي في هوليوود الجمعة، ما يساعد عملاق البث التدفقي في تأكيد مكانته في صناعة السينما. وستستخدم "نتفليكس" هذا المسرح الذي بني في العام 1922 للعروض الأولى للأفلام وكذلك للعروض والفعاليات الخاصة.

وقال سكوت ستوبر رئيس قسم الأفلام في "نتفليكس" في بيان يؤكد إتمام الصفقة "هذا المسرح جزء مهم من تاريخ هوليوود وقد حظي بتقدير من قبل مجتمع الأفلام في لوس أنجليس لنحو قرن". وستدير "نتفليكس" التي لم تكشف قيمة الصفقة المكان بالتعاون مع جمعية "أميريكن سينيماتك" غير الربحية التي اشترت المسرح المتداعي من مسؤولي المدينة في العام 1996 ورممته بعد عامين.

وأنفقت "نتفليكس" مليارات الدولارت في السنوات الأخيرة لجذب أفضل المواهب في صناعة الأفلام وأنتجت أفلاما حازت جوائز عالمية ضمنها "روما" و "ذي أيرشمان".

وخلال العام الماضي، أعلن عملاق البث التدفقي أنه سيستخدم مسرح "باريس ثياتر" التاريخي في نيويورك الذي أغلق قبل أشهر للمناسبات الخاصة والعروض.