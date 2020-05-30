الادعاء الألماني يصدر قراره في مخالفة حاكم ولاية لقواعد ارتداء كمامة أثناء حديثه مع متظاهرين

قال الادعاء العام في ألمانيا إن حاكم ولاية ساكسونيا الشرقية لم يرتكب أي جريمة خلال تحدثه إلى محتجين بدون ارتداء كمامة أثناء فترة الحجر الصحي . وأشار ممثلو نيابة دريسدن لوكالة الأنباء الألمانية السبت إنهم نظروا في القضية وتوصلوا إلى أن مايكل كريتشمر لم يرتكب مخالفة خلال الاحتجاج في عاصمة الولاية.

وبالرغم من هذا، يجري النقاش حول ما إذا كان على حاكم ولاية ساكسونيا الشرقية مايكل كريتشمر يجب أن يدفع غرامة مخالفة عدم إرتداء الكمامة المحددة بقيمة 150 يورو.

وقام كريتشمر بالحديث مع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في 17 مايو/ أيار الجاري للاحتجاج على القيود المفروضة من طرف الحكومة في إطار الحجر والإحتواء لمكافحة تفشي فيروس كوفيد-19. وبرر المحافظ تصرفه هذا بقوله إنه عادة متا يرتدي الكمامة لكنه وجد أنه من اللائق ارتدائها بسبب طبيعة المظاهرة المنددة بالإغلاق.

وأحاط المتظاهرون بحاكم الولاية أثناء حديثه الذي شدد خلاله على ضرورة احترام مسافة التباعد الاجتماعي. وبعد فض المظاهرات، تقدم أحد المواطنين الذين حضر الواقعة بشكوى ضد كريتشمر بحجة أنه انتهك قانون الحكومة للوقاية من عدوي الفيروس التاجي.