الهند تطرد مسؤولين اثنين في السفارة الباكستانية بتهمة "التجسس"

أعلنت وزارة الخارجية الهندية الأحد أنه تم طرد مسؤولين إثنين في السفارة الباكستانية في نيودلهي بتهمة "الضلوع في أنشطة تجسس". وقالت الخارجية في بيان إن "الحكومة أعلنت المسؤولين المذكورين شخصين غير مرغوب فيهما لضلوعهما في أنشطة لا تنسجم مع مهمتهما كعضوين في بعثة دبلوماسية"، موضحة أن عليهما مغادرة البلاد "خلال 24 ساعة".

وأعلنت ألمانيا بداية أيار/مايو أنها ستباشر في 25 آب/اغسطس محاكمة مواطن هندي متهم بالتجسس على السيخ ومواطني كشمير لحساب استخبارات بلاده. ويتهم المشتبه به بلفير س. (54 عاما) بأنه تعاون مع الوكالة الهندية للاستخبارات الخارجية منذ 2015.

وخاضت الهند وباكستان ثلاث حروب منذ استقلالهما، اثنتان منها بسبب كشمير.

ويشهد الشطر الهندي من كشمير منذ 1989 تمرّدا انفصاليا أودى بأكثر من سبعين الف شخص، معظمهم من المدنيين. ويطالب المتمردون الانفصاليون بالاستقلال او الانضمام إلى باكستان.

ويستمر النزاع بين البلدين حول إقليم كشمير الذي قسم بينهما العام 1947 بعد استقلالهما عن بريطانيا. وتنشر الهند أكثر من 500 ألف جندي في كشمير.