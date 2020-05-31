الرئيس الليبيري جورج ويا يصدر أغنية توعوية عن كورونا

أعلن مكتب الرئيس الليبيري جورج ويا، اللاعب الإفريقي الوحيد المتوج بجائزة الكرة الذهبية عام 1995، أن منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونسكو)، ستستخدم أغنية أصدرها لنشر التوعية حول فيروس كورونا المستجد.

ويأمل وي أن تجد أغنيته أصداء في بلاده الواقعة غرب القارة الإفريقية والتي تضم 4,5 ملايين نسمة للحد من تفشي فيروس "كوفيد-19".

وليست المرة الأولى التي يستغل ويا مهاراته الغنائية من أجل نشر التوعية. في عام 2014، وخلال تفشي وباء إيبولا، أصدر أيضاً أغنية توعية حين كان لا يزال سناتور.

وجاء في بيان صادر عن مكتب ويا "أغنية "لتس ستاند توغاثر تو فايت كورونا" (فلنتحد سويا لمواجهة كورونا)، ستكون جزءاً من المرحلة الثانية لحملة دونت غو فايرال (لا تنتشر) التي أطلقتها منظمة يونسكو، والتي تهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمعات في جميع أنحاء إفريقيا حول مخاطر الوباء".

وتابع البيان "يقول المنظمون إن الأغنية ستترجم الى اللغتين الفرنسية والعربية، ومن المتوقع أن يتم عرضها على منصات عدة خلال الحملة، بما فيها بي بي سي وفرانس 24. كما وطُلب من القائد الليبيري أن يكون السفير العام للحملة من أجل حث المبتكرين والفنانين في جميع أنحاء إفريقيا".

وأشار مكتب الرئيس أن ويا كتب الأغنية بنفسه وتضم الكلمات نصائح بالأمور التي يجب فعلها كغسل اليدين بانتظام وتلك الممنوعة.

بات ويا عام 1995 أول لاعب من خارج أوروبا يتوج بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه مع كل من باريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي.

كما توج بجائزة أفضل لاعب في إفريقا في ثلاث مناسبات (1989، 1994 و1995) ولعب في مسيرته أيضاً مع كل من موناكو ومرسيليا الفرنسيين وتشلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

أسفر كوفيد-19 حتى الآن في ليبريا عن 27 وفاة من أصل 280 إصابة معلنة.