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شاهد.. الكولوسيوم يفتح أبوابه من جديد.. وجدرانه مضاءة بألوان العلم الإيطالي

الكولوسيوم، أحد أبرز المعالم السياحية في العاصمة الإيطالية روما، أعاد فتح أبوابه بعد نحو شهرين من الإغلاق، في إطار الخطط لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأضيء مبنى الكولوسيوم بألوان العلم الإيطالي.

ويجذب الموقع نحو 7 ملايين سائح، ومن المقرر أن يتم توفير الحماية الصحية، للموظفين والزوار على حد سواء، وتجنب الحشود ساعة الذروة.

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