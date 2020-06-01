الكرملين يعلن عن محادثة بين ترامب وبوتين لتوسيع مجموعة السبع

أعلن الكرملين في بيان أن فلاديمير بوتين ودونالد ترامب ناقشا اقتراح الرئيس الأميركي بتوسيع صيغة مجموعة السبع في اتصال هاتفي الاثنين.

وأفاد البيان أنه في اتصال هاتفي جرى "بناء على مبادرة أميركية"، أبلغ ترامب بوتين بمشروعه لدعوة روسيا ودول أخرى لحضور الاجتماع المقبل لمجموعة السبع الذي أرجئ إلى موعد لاحق بسبب وباء كوفيد-19.

وشدد الكرملين على أن المحادثة كانت "بناءة" وتناولت قضايا "جوهرية".

وأعلن ترامب السبت أنه سيؤجل إلى موعد لم يحدده عقد قمة مجموعة السبع التي كانت مقررة في حزيران/يونيو في الولايات المتحدة وأنه سيدعو دولاً أخرى للانضمام إلى الاجتماع، بينها روسيا.

واعتبر أن صيغة مجموعة السبع الحالية "عفا عليها الزمن". وتضم المجموعة حالياً المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

وردا على إعلان ترامب، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين في وقت سابق إن روسيا "لم تتلق تفاصيل عن المقترح ولا إن كان الأمر يتعلق باقتراح رسمي".

من جانبه، استبعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين رداً على سؤال صحافي مشاركة روسيا في قمة مجموعة السبع المقبلة، وقال إنه "تم استبعاد روسيا من مجموعة السبع بعد اجتياح شبه جزيرة القرم قبل بضع سنوات، وقد استمرت في عدم احترام المعايير والقواعد الدولية وتجاهلها، ولهذا تظل روسيا خارج مجموعة السبع وهذا لن يتغير".

استُبعدت روسيا في 2014 من المجموعة التي كانت تعرف بمجموعة الثماني، بعد ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية في البحر الأسود، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وأعلن الرئيس الأميركي مراراً رغبته بضم روسيا إلى المجموعة كما قال إنه يرغب بمشاركة كوريا الجنوبية واستراليا والهند أيضاً في قمة موسعة في الخريف.

وكان من المقرر عقد القمة عبر الفيديو في حزيران/يونيو، لكن ترامب قال إنه سيرجئها وسيسعى لعقدها بحضور القادة.

وقال بيان الكرملين إن الزعيمين "شددا أيضا على أهمية استئناف الحوار الروسي الاميركي في مجال الاستقرار الاستراتيجي وإجراءات بناء الثقة في المجال العسكري".

من جانبه، هنأ فلاديمير بوتين ترامب بالإطلاق الناجح يوم السبت لمركبة "سبايْس إكس" مع رائدين أميركيين على متنها إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال البيان إن الرئيسين "أكدا نيتهما المتبادلة لتعزيز التعاون في مجال الفضاء بما يضمن المنفعة المتبادلة".

وأضاف أن الرئيس الروسي شكر لترامب أيضاً إرسال أجهزة تنفس اصطناعي إلى روسيا لمساعدة المرضى المصابين بكوفيد-19.