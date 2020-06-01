جهاز الخدمة السرية ينقل ترامب إلى مخبأ تحت الأرض في البيت الأبيض

لم يتردد جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة الأمريكية بنقل الرئيس دونالد ترامب إلى مخبأ تحت الأرض في البيت الأبيض ليلة الجمعة، في الوقت الذي تجمع مئات المتظاهرين خارج القصر الرئاسي حيث قام بعضهم برشق المبنى بالحجارة. وقضى دونالد ترامب حوالي ساعة في المخبأ، الذي تم بناؤه للاستخدام في حالات الطوارئ مثل الهجمات الإرهابية.

وقامت السلطات الأمريكية بفرض حظر التجول في العاصمة واشنطن من الساعة الحادية عشرة مساء إلى غاية الساعة السادسة صباحا لوضع حدّ للاحتجاجات ولأعمال العنف التي تشهدها البلاد حيث شهدت المناطق القريبة من البيت الأبيض احتجاجات ضخمة وتعالت هتافات المتظاهرين الغاضبين في "لافاييت بارك" خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما جعل عناصر جهاز الخدمة السرية وقوات الشرطة يكافحون لتفريق الحشود والسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة.

واندلعت الاحتجاجات يوم الجمعة بعد وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول افريقية توفي بعد أن قام ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس بتثبيته والضغط على رقبته بواسطة ركبته. وسرعان ما تحولت المظاهرات في واشنطن إلى أعمال عنف وبدت وكأنها تفاجئ الضباط. وقد أثارت الاحتجاجات واحدة من أعلى الإنذارات في مجمع البيت الأبيض منذ هجمات الـ 11 سبتمبر-أيلول عام 2001.