الولايات المتحدة ترسل مليوني جرعة من دواء الملاريا إلى البرازيل لمساعدتها في احتواء كورونا

أرسلت الولايات المتحدة أكثر من مليوني جرعة من دواء الملاريا إلى البرازيل لمساعدتها في احتواء جائحة كورونا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوضح في وقت سابق أن دواء الملاريا قد يساهم في حماية وعلاج المرضى الذين يعانون من الفيروس التاجي، على الرغم من أن الأدلة العلمية لم تدعم هذه الاستخدامات.

ولا توجد دراسات علمية كبيرة تثبت أن عقار هيدروكسي كلوروكين آمن أو فعال ضدّ الإصابة بوباء "كوفيد-19"، وقد أشارت بعض الدراسات إلى تسجيل نتائج أسوأ من المتوقع في صفوف الذين تناولوا العقار.

ولا تزال البرازيل، البلد الأكثر تضررا من الوباء في أمريكا اللاتينية حيث شهدت ارتفاعا كبيرا حادا في حالات الإصابة بالفيروس، وهو ما جعل الرئيس دونالد ترامب يتخذ قرارا الأسبوع الماضي بتقييد السفر من وإلى البرازيل لمنع المسافرين تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

وفي بيان مشترك مع الحكومة البرازيلية يوم الأحد، قال البيت الأبيض إن جرعات هيدروكسي كلوروكين تم إرسالها إلى البرازيل كعلاج وقائي للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية ولأولئك الذين قد يصابون بالفيروس. وقال البيت الأبيض أيضا إرسال ألف مروحة تهوية إلى البرازيل.