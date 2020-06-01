شاهد: عمليات دهس تستهدف المتظاهرين في الولايات المتحدة

شهدت عدة مدن في الولايات المتحدة الأمريكية موجة من الاحتجاجات على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول افريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس. وتعيش الولايات المتحدة أعمال عنف لليلة الخامسة على التوالي، مما جعل قوات شرطة مكافحة الشغب تطلق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المحتجين الغاضبين.

وانتشرت فيديوهات لسيارات وهي تقوم بدهس المتظاهرين حيث أظهر مقطع فيديو شاحنة صغيرة بلون أرجواني بالقرب من المتظاهرين يوم السبت في تالاهاسي بولاية فلوريدا، وتوقفت الشاحنة الصغيرة للحظات حيث قام شخص بوضع شيء ما على غطاء محرك السيارة، التي انطلقت فيما بعد صوب المتظاهرين. وتمّت الإشارة إلى اعتقال سائقها وإلى عدم تسجيل إصابات خطيرة.

وفي حي بروكلين بنيويورك أظهرت مقاطع فيديو سيارات شرطة وهي تتقدم صوب المتظاهرين يوم السبت بعد أن حاول المحتجون إغلاق الشارع. ولم تتوقف سيارات الشرطة عند اقترابها من المحتجين، الذين شكلوا حاجزا أمام قوات الأمن.

وحاولت شاحنة صهريج شقّ طريقها بالقوّة الأحد بين آلاف المتظاهرين على جسر في وسط مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، وهو الأمر الذي استدعى تدخّل عدد كبير من عناصر الشرطة. وقالت الشرطة المحلّية في بيان إنّه لم تُسجَّل على الأرجح إصابات في صفوف المتظاهرين، بينما أصيب سائق الشاحنة بجروح لكنّ حياته ليست في خطر، وقد نُقل إلى مستشفى ومن ثمّ تمّ اعتقاله.