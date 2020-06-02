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العالم

وباء كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

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بقلم:  يورونيوز
أشخاص يقومون بتعقيم جثة ضحية لكورونا في إيران
أشخاص يقومون بتعقيم جثة ضحية لكورونا في إيران   -   حقوق النشر  Ebrahim Noroozi/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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أودى فيروس كورونا المستجدّ ب373 ألفاً و439 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19,00 ت غ الإثنين. وسُجّل رسميّاً أكثر من ستة ملايين و220 ألفا و110 إصابات في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى. وبين هذه الحالات