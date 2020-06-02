تمديد حظر التجول الليلي في نيويورك حتى الأحد بسبب استمرار أعمال الشغب

أعلن رئيس بلدية نيويورك الثلاثاء أن حظر التجول الذي أعلن في المدينة بعد تظاهرات عنيفة وعمليات سرقة سيبقى ساريا حتى الاحد في السابع من حزيران/يونيو.

وأوضح بيل دي بلاسيو أن حظر التجول سيسري اعتبارا من الثلاثاء من الساعة 20,00 حتى الساعة الخامسة صباحا، بعدما كان تنفيذه يبدأ في الساعة 23,00.

وأقدم محتجون في المدينة على إحراق سيارات الشرطة واقتحام محال تجارية مثل روليكس وشانيل وبرادا، وسرقوا البضائع منها، والقت الشرطة القبض على مئات الأشخاص في المدينة.

كما سبق وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بنشر "آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة" في واشنطن لفرض الأمن والنظام فيها واصفاً أعمال الشغب التي تشهدها منذ أيام عدة عشرات المدن الأميركية بأنّها "إرهاب داخلي"، وذلك بعيد صدور تقرير لأطباء شرعيين كلّفتهم عائلة جورج فلويد تشريح جثته خلص إلى أن الأميركي الأسود الذي توفي خلال توقيفه على يد شرطي أبيض الإثنين الفائت قضى اختناقاً.

وفي خطاب وجّهه إلى الأمة من البيت الأبيض أعلن ترامب عن دعوته حكّام الولايات لأخذ الإجراءات اللازمة "للسيطرة على الشوارع". واستخدمت قوات الأمن الأميركية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين احتشدوا أمام البيت الأبيض مساء الإثنين أثناء إدلاء الرئيس بخطابه.

وأضاف ترامب ”إذا رفضت مدينة أو ولاية اتخاذ التحركات الضرورية للدفاع عن أرواح سكانها وممتلكاتهم فسأقوم بنشر الجيش الأمريكي وحل المشكلة سريعا“.

من ناحيته اتّهم المرشّح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الإثنين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بأنّه "يستخدم الجيش الأمريكي ضدّ الشعب الأمريكي" ويستخدم الغاز المسيّل للدموع ضدّ "متظاهرين سلميين" وكل هذا لمجرّد الترويج لنفسه، وذلك بعيد زيارة مفاجئة قام بها ترامب إلى كنيسة مجاورة للبيت الأبيض.