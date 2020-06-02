منظمة الصحة العالمية: إفريقيا سجلت 150 ألف إصابة بكورونا

تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في قارة إفريقيا 150 ألفا، في الوقت الذي تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أن القارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة لا تزال المنطقة الأقل تأثرا بالفيروس التاجي.

ولا تزال المخاوف من انتشار الفيروس قائمة في الدول الإفريقية البالغ عددها 54 دولة، والتي تجد صعوبة في إعادة فتح مدارسها وأجزاء من اقتصاداتها.

وقامت رواندا، وهي أول دولة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فرضت حظرا صحيا، بتمديد الحجر الصحي هذا الأسبوع، بعد تأكيد السلطات الصحية لأول وفاة بسبب وباء "كوفيد-19".

وتم تأكيد وفاة أكثر من 4300 شخص في جميع أنحاء القارة السمراء، مع تزايد انتقال الفيروس محليا وظهور مواد الاختبار والمعدات الطبية في العديد من الأماكن.