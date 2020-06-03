تجهيز مستشفى أنتويرب الجامعي ببلجيكا بروبوت "كروزر" للمساعدة في اكتشاف كورونا

تم" تجهيز مستشفى أنتويرب الجامعي ببلجيكا بروبوت "كروزر" الذي يستخدم من طرف الهيئة الصحية لقياس درجات حرارة الوافدين الجدد والتحقق من ارتداء قناع الوجه بشكل صحيح.

"السلامة هي أولويتنا الأولى، ولكن من ناحية أخرى، لا نريد أن ينتظر المرضى لوقت طويل جدا. نريد تجنب الطوابير الطويلة. علينا أن نتحقق ونفحص عددا أكبر من المرضى أكثر من ذي قبل ويمكن أن يساعدنا الروبوت في التكفل بهذه الضوابط "، يوضح ميخائيل فانميشلين ، مدير مستشفى أنتويرب الجامعي.

وسيحل الروبوت الآلي "كروزر الصحي" محل الشخص الذي يراقب الكاميرات الحرارية المثبتة حاليا عند مدخل المستشفى، والتي تكلف المؤسسة 1000 يورو شهريا، وهو ما سيوفر المال والقوى العاملة.

وعلى ما يبدو فالروبوت "كروزر الصحي" يتحدث 34 لغة، ويؤكد مصمموه على ثقتهم بأنه قادر تماما على القيام بجميع المهام الموكلة إليه. ويقول فابريس غوفن، الرئيس التنفيذي لشركة "زوارابوتس": "بالطبع، إذا سألتني عمّا إذا كان موثوقا به للكشف عن كوفيد-19، سأقول ليس بعد، ولكنه روبوت يمكن استخدامه أيضا في مواجهة الأمراض المستقبلية الأخرى التي سيتم ربطها بالحمى أو بأعراض أخرى".

ويعمل الروبوت "كروز الصحي" حاليا في مستشفى أنتويرب الجامعي، ولكن يمكن استخدام نماذج أولية أخرى منه في جميع أنحاء العالم لدعم مكافحة الفيروس التاجي.