وزير الدفاع الأمريكي "يعارض" نشر الجيش بهدف السيطرة على الاحتجاجات

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر معارضته اللجوء إلى قانون يسمح بنشر قوات الجيش لاحتواء الاحتجاجات المناهضة لاستخدام الشرطة القوة بحق الأمريكيين المتحدرين من أصول إفريقية.

وقال إسبر. "لا أؤيد اللجوء إلى قانون الانتفاضة"، وذلك بعد يومين من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنه قد يلجأ لتفعيله بهدف استدعاء الجيش للسيطرة على الاحتجاجات.

وأضاف إسبر: "لطالما اعتقدت وما زلت أعتقد أن الحرس الوطني هو الأنسب لدعم السلطات المدنية محليا في هذه الحالات".

وتابع أمام الصحافيين في وزارة الدفاع "على خيار استخدام قوات في الخدمة أن يكون الملاذ الأخير ويقتصر على الحالات الأكثر إلحاحا والأخطر، لسنا في وضع كهذا الآن".