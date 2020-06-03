"ذي لانسيت" تحذر من دراسة عن الهيدروكسي كلوروكين نشرتها سابقا

نأت مجلة "ذي لانسيت "الطبية العريقة بنفسها عن دراسة نشرتها عن الهيدروكسي كلوروكين ومرض كوفيد-19 وتعرضت لانتقادات كثيرة، مقرة في تنبيه رسمي بأن "أسئلة علمية كثيرة" تحيط بها.

وحرصت "ذي لانسيت" على "تحذير القراء من أنه تم لفت انتباهها إلى تساؤلات علمية جدية" بشأن هذه الدراسة.

ونشر هذا التنبيه مساء الثلاثاء على شكل "تعبير عن قلق" وهي عبارة رسمية تستخدمها المجلات العلمية للإشارة إلى أن الدراسة دونها مشكلة محتملة. واستخدام هذا التعبير ليس له عواقب وخيمة مثل سحب الدراسة أو البحث كليا إلا أنه يلقي شكوكا عليها.

وخلصت هذه الدراسة إلى أن الهيدروكسي كلوروكين غير مفيد لمرضى كوفيد-19 الذين أدخلوا المستشفيات لا بل قد يكون مضراً. وكان لهذه الدراسة صدى عالمياً وعواقب لافتة دفعت منظمة الصحة العالمية إلى تعليق التجارب السريرية على الهيدروكسي كلوروكين في مكافحة كوفيد-19.

كذلك قررت فرنسا حظر هذا العلاج.

ونشرت الدراسة في 22 أيار/مايو في مجلة "ذي لانسيت" وهي تستند إلى بيانات من 96 ألف مريض أدخلوا المستشفى بين كانون الأول/ديسمبر ونيسان/أبريل في 671 مستشفى.

وهي قارنت بين حالة الذين تلقوا العلاج بوضع المرضى الذين لم يحصلوا عليه. وبعد نشر الدراسة، أعرب الكثير من الباحثين عن شكوكهم حيالها من بينهم علماء يشككون في الأساس بفعالية الهيدروكسي كلوروكين في مكافحة كوفيد-19.

وفي رسالة مفتوحة نشرت في 28 أيار/مايو، شدد عشرات العلماء من أنحاء العالم على أن التحليل الدقيق لدراسة "ذي لانسيت" يثير "قلقاً مرتبطاً بالمنهجية المعتمدة وصدقية البيانات".

ووضع هؤلاء قائمة طويلة بالنقاط التي تطرح مشكلات، من التفاوت في الجرعات المعطاة في بعض الدول إلى مسائل أخلاقية حول جمع البيانات مروراً برفض الكشف عن البيانات الخام.

وهذه البيانات صادرة عن "سورجيسفير" التي تقدم نفسها على أنها شركة تحليل للبيانات الصحية مقرها في الولايات المتحدة.

وقالت "ذي لانسيت" في بيانها إن "تدقيقاً مستقلاً حول مصدر البيانات وصحتها طلب من المعدين غير المرتبطين بسورجيسفير وهو يجري الآن ويتوقع أن تصدر النتائج قريباً جداً".

وعلق جيمس واتسون أحد المبادرين إلى الرسالة المفتوحة في تغريدة قائلاً "هذا لا يكفي نحتاج إلى تقييم فعلي مستقل". وقال الأستاذ الجامعي ستيفن إيفانز من كلية لندن للطب المداري "تحوم شكوك حول صدقية دراسة ذي لانسيت. ويبدو أن الكثير من صناع القرار السياسيين اعتمدوا كثيراً على هذه الدراسة".

وقبل الجدل بشأن هذه الدراسة، كانت أعمال أخرى على نطاق أضيق توصلت إلى النتيجة نفسها من دون أن تتعرض المنهجية المعتمدة في إطارها لانتقادات.

"فاشلة"

وقد تعرضت دراسة "ذي لانسيت" أيضاً لحملة لاذعة من المدافعين عن الهيدروكسي كلوروكين في مقدم هؤلاء الباحث الفرنسي دييديه راولت.

وقد غرد هذا الخبير الأربعاء قائلا "القصر الورقي ينهار" في إشارة إلى التحذير الصادر عن "ذي لانسيت" في ما سبق له أن وصف الدراسة على أنها "فاشلة".

ودافع معدو الدراسة، الطبيب منديب مهرا وزملاؤه، عنها. وقال أحدهم لوكالة فرانس برس في 29 أيار/مايو وهو سابان ديساي صاحب "سورجيسفير"، "نحن فخورون بالمساهمة في الأبحاث حول كوفيد-19 في مرحلة عدم اليقين هذه".

إلا أن ثمة تساؤلات كثيرة حول هذه الشركة . فقد نشرت مجلة "نيو إنغلند جورنال أوف مديسين" العريقة الثلاثاء "تعبيراً عن قلق" أيضا بشأن دراسة للفريق نفسه أعدت بناء على قواعد بيانات سورجيسفير.

ولم تشمل الدراسة الهيدروكسي كلوروكين بل وجود رابط محتمل بين الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 والأمراض القلبية.

ورأى الخبير الفرنسي البروفسور جيلبير دوراي أن نشر هذه التنبيهات من قبل المجلتين مؤشر إلى أنهما بصدد "سحب الدراستين" ورأى أن ذلك سيشكل "كارثة" لأن المجلتين تعتبران "مرجعا" في المجال العلمي.

وأكد في تغريدة أن هذا الوضع "يثبت أن الزمن العلمي يجب أن كون منفصلا عن الزمن الإعلامي. فالطابع الملح للجائحة لا يبرر صدور دراساتٍ سيئة".