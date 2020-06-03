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الولايات المتحدة الأمريكية

البابا يدخل على خط أزمة الاضطرابات في أمريكا ويقول أي شكل من أشكال العنصرية غير مقبول

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بقلم:  يورونيوز
Remo Casilli
Remo Casilli   -   حقوق النشر  أ ب
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اعتبر البابا فرنسيس الأربعاء أن أي شكل من أشكال العنصرية "غير مقبول"، معلقا على مقتل جورج فلويد، الأميركي الأسود الذي قضى اختناقا لدى توقيفه من قبل الشرطة في مينيابوليس، منددا في الوقت نفسه بأعمال العنف خلال التظاهرات التي تلت.

وقال البابا الأربعاء "لا يمكننا أن نقبل ولا نغض الطرف عن أي شكل من اشكال العنصرية أو الإقصاء، والادعاء بأننا ندافع عن قدسية أي حياة بشرية"، لكنه أضاف أن "لا مكسب" من ردود الفعل العنيفة التي جرت في الأيام الماضية في الولايات المتحدة ضمن الاحتجاجات على عنف الشرطة الأميركية ضد السود.