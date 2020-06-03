تركي آل شيخ يقول إنه سيتبرع بهداياه المقدمة للأهلي لصندوق تحيا مصر

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل شيخ ما وصفه بالمنشور الأخير حول أزمته المشتعلة مع النادي الأهلي المصري والتي وصلت إلى نفق مظلم بإعلان إدارة النادي رفع اسمه من قائمة الرؤساء الشرفيين.

وتضمن المنشور صورة لآل شيخ بصحبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر فيها عن احترامه للرئيس المصري وأكد فيها نيته التبرع بكامل ما قدمه من أموال وهدايا عينية لصندوق تحيا مصر عقب استعادتها من الأهلي.

وقال آل شيخ في منشوره إنه كان يسعى للمساهمة في بناء مدينة مشروع مدينة رياضية في مصر تفتتح في عهد السيسي "ولكن حدث ما حدث" مما جعله ينوي التبرع بأمواله للصندوق الذي أُسس عام 2014 برعاية شخصية من السيسي لدعم الاقتصاد المصري.

وتأججت الأزمة بين الطرفين خلال الأيام القليلة الماضية إثر تبادل الاتهامات بين آل شيخ ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي حول تدخل الأول في تنظيم مباراة اعتزال قائد الفريق حسام عاشور.

ونشر الأهلي أمس بياناً أكد فيه رفع اسم آل شيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين للنادي مع طلب من وزير الرياضة المصري بعقد لجنة لحصر الأموال التي أهداها وزير الرياضة السعودي السابق للنادي من أجل إعادتها له.

وظهر تركي آل شيخ على الساحة الرياضية المصرية بقوة منذ عام 2018 حيث سعى لدعم النادي الأهلي مادياً وتكلف حسب قوله بعدة صفقات لشراء لاعبين وغيرها من الهدايا العينية وهو التعاون الذي قال الأهلي في بيانه إنه تم "بدعم ومباركة السلطات المصرية".

إلا أن تلك العلاقة دائماً ما شابها الشد والجذب إثر تصريحات مختلفة من آل الشيخ بشأن دوره في النادي وعلاقته برئيسه محمود الخطيب حتى وصفها النادي المصري في بيانه الأخير بالعلاقة "التي خرجت في كثير من الأحيان عن الإطار الصحيح، من جانب آل الشيخ ذاته سواءً بالتصريح المباشر تارة، أو بالتلميح تارات أخرى على نحو غير مسبوق".