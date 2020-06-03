شاهد: نجل وزيرة إماراتية يقاطع كلمتها عفوياً خلال مؤتمر المانحين المخصص لليمن

بعيدا عن جو النقاشات والمفاوضات حول مصير المساعدات الإنسانية الأممية لليمن، والتي شهدها مؤتمر المانحين الثلاثاء في السعودية، أضفى مشهد طريف البهجة على قاعة الاجتماعات في الرياض التي كانت تحتضن اجتماع المؤتمر عبر الفيديو، حين سارع نجل وزيرة التعاون الدولي في الإمارات، ريم الهاشمي إلى أحضانها أثناء مخاطبتها مسؤولين من جميع أنحاء العالم.

ابن الوزيرة ظهر على المباشر خلال الكلمة عبر الفيديو بشكل عفوي أدخل البعض من البهجة على المشاركين في المؤتمر الافتراضي. وأثار المشهد غير المتوقع ضحكات الضيوف المشاركين على غرار مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ.

اعتذرت الوزيرة الإمارتية ريم الهاشمي من الضيوف على هذه اللحظة غير المتوقعة واستمرت في إلقاء كلمتها رفقة ابنها الذي بقي بقربها. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة في الإمارات على موقع تويتر ووصفت اللحظة بأنها جميلة وعفوية.

كما حظي المشهد بتقدير وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الذي نشر بدوره الفيديو على تويتر.

وقال قرقاش "لحظة رائعة مع زميلتي معالي الوزيرة ريم الهاشمي، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في مؤتمر اليمن للمانحين. نفخر بنجاح المرأة الإماراتية في أي شيء تختاره".