إدارة ترامب تعلّق جميع رحلات شركات الطيران الصينية من وإلى الولايات المتحدة

قررت الولايات المتحدة أن تمنع مؤقتاً جميع رحلات الخطوط الجوية الصينية من البلاد وإليها رداً على منع بكين شركات الطيران الأمريكية من استئناف رحلاتها إلى الصين رغم رفع الإغلاق على خلفية وباء كوفيد-19. ويسري هذا القرار اعتبارا من 16 حزيران/يونيو لكن من غير المستبعد أن ينفذ قبل هذا الموعد إذا قرر الرئيس دونالد ترامب ذلك، وفق ما أعلنت وزارة النقل الأمريكية الأربعاء.

وقالت وزارة النقل إن "شركات الطيران الأمريكية طلبت استئناف خدمات الركاب اعتبارا من 1 حزيران/يونيو. إن عدم موافقة الحكومة الصينية على طلباتها يعد انتهاكا لاتفاق النقل الجوي" بين البلدين. وأضافت الوزارة أن الصين تنتهك اتفاقًا بين البلدين يغطي الرحلات الجوية بين شركات الطيران التابعة للطرف الآخر. وتابعت "ستواصل الوزارة إشراك نظرائنا الصينيين حتى تتمكن شركات الطيران الأمريكية والصينية من ممارسة حقوقها الثنائية بالكامل. في غضون ذلك، سوف نسمح لشركات الطيران الصينية بتشغيل نفس عدد رحلات الركاب المجدولة التي تسمح بها الحكومة الصينية لنا."

ويخص قرار المنع الأمريكي كل من طيران الصين وخطوط شرق الصين وخطوط جنوب الصين الجوية وخطوط شيامن الجوية.

وكانت شركتا دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز قد علقتا في شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين رحلاتهما من وإلى الصين بسبب وباء كوفيد-19، وأملتا باستئناف نشاطهما هذا الشهر. لكنهما لم تتلقيا حتى الآن موافقة سلطات الطيران المدني الصينية، علماً أنها أجازت في آذار/مارس لشركات الطيران المحلية تسيير رحلة واحدة أسبوعياً من بلد أجنبي وإليه، وذلك تحسباً لانتشار الوباء.

وحاليا، تسيّر أربع شركات طيران صينية رحلات بين الولايات المتحدة والصين في حين لا تسير أي شركة أمريكية رحلات إلى الصين، وفق وزارة النقل. ويأتي القرار الأمريكي مع استمرار التوتر بين بكين وواشنطن.