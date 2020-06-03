ترامب: نزلت إلى الملجأ في البيت الأبيض في جولة "تفقدية"

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، الأربعاء، أن يكون قد نزل إلى ملجأ آمن بسبب التظاهرات التي أقيمت خارج حرم البيت الأبيض، مضيفاً أنه نزل، ببساطة، في "جولة تفقدّية" بحسب ما نقلته فرانس برس.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية قالت سابقاً إن عناصر من المخابرات نقلوا الرئيس سريعاً إلى الملجأ في البيت الأبيض مساء الجمعة، وذلك بعد احتجاج أقيم أمام مقرّه الرسمي نتيجة العنف الذي يمارَس بحق أميركيين من أصل إفريقي.

جاء ذلك مباشرة بعد مقتل جورج فلويد، خنقاً، تحت ركبة شرطي أبيض.

وقال ترامب عن الواقعة: "كان ذلك خلال النهار" موضحا أنه توجه الى المكان "مرتين أو ثلاث مرات" خلال الأيام الماضية لكن في كل مرة من أجل "تفقد المكان". وأوضح "لقد توجهت معي مجموعة من الأشخاص".

وخلال مقابلة مع "فوكس نيوز راديو" أكد ترامب أن خبر نيويورك تايمز خاطئ، مضيفاً أن نزل إلى الملجأ ولكن خلال النهار، لا الليل، "لوقت بسيط". وقال ترامب "نزلت ونظرت (إلى الملجأ) كان ذلك في النهار ولم تكن هناك أية مشكلة".

وتابع "أقرأ مقالات توحي كأن شيئاً كبيراً حدث وقتئذ" ولكن لم يكن هناك مشاكل".

وكان نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني قد نُقل إلى هذا الملجأ الآمن بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

وأثارت أنباء نقل ترامب إلى الملجأ موجة استهزاء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويبدو أنها ساهمت في قراره التوجه الاثنين سيراً لزيارة كنيسة متضررة من أعمال عنف.