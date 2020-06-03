الأمم المتحدة تندد بـ"العنصرية البنيوية" في الولايات المتحدة

نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء بـ"العنصرية البنيوية" و"الاعتداء غير المسبوق" على صحفيين في الولايات المتحدة التي يستمر فيها حراك احتجاجي واسع النطاق رفضاً للعنصرية وعنف الشرطة.

وقالت ميشيل باشليه في بيان إن "الأصوات التي تطالب بإنهاء الجرائم بحق الأمريكيين العزّل من أصل إفريقي يجب أن تكون مسموعة. إن الأصوات التي تطالب بإنهاء عنف الشرطة يجب أن تكون مسموعة. والأصوات التي تطالب بإنهاء العنصرية المزمنة والبنيوية التي تسود المجتمع الأمريكي ينبغي الإصغاء إليها".

في السياق ذاته توجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بكلمة إلى دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، إثر مظاهرة ضمت الألآف في وسط لندن للمطالبة بالعدالة بعد وفاة فلويد بيد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس الأمريكية، قال فيها "رسالتي للرئيس ترامب، لأي كان في الولايات المتحدة، من المملكة المتحدة، أن العنصرية وأعمال العنف العنصرية لا مكان لها في مجتمعاتنا، وأنا واثق بان كثيرين في العالم يشاطرونني هذا الرأي".