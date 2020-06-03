شاهد: حادثة غريبة بسبب سيارة ذاتية القيادة

تعرضت سيارة من طراز تيسلا 3 كانت تسير وفقا لبرنامج القيادة الذاتية إلى حادث على إحدى الطرقات السريعة حيث لم يتمكن نظام القيادة الذاتية، الذي يعتبر من بين أفضل أنظمة القيادة من تفادي الحادث.

ولم يتمكن نظام القيادة الذاتية من اكتشاف شاحنة كانت تسد الطريق السريعة أمام سيارة تيسلا بعد أن تعرضت الشاحنة بدورها إلى حادث تسبب في انقلابها على الطريق.

وفي الوقت الذي كانت فيه بقية السيارات والشاحنات تخفف من سرعتها عند الاقتراب من الشاحنة المنقلبة وتغيّر مسارها، لم تتمكن سيارة تيسلا، المزودة بنظام القيادة الذاتية من اتخاذ القرار البديهي بالتوقف أو تغيير المسار، وهو القرار الذي كان من المتوقع أن يتخذه أي سائق مبتدئ فضلاً عن سيارة عالية التقنية وذاتية القيادة.