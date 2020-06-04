العسكري الأميركي السابق مايكل وايت يغادر إيران بعد الإفراج عنه

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس عبر تغريدة في تويتر أن العسكري الأميركي السابق، مايكل وايت، الذي كان معتقلاً في إيران، أفرج عنه وغاد الجمهورية على متن طائرة سويسرية.

وكانت والدة وايت أعلنت سابقاً أن إيران أفرجت عن ابنها بعد قرابة عامين على اعتقاله، وذلك بعد إفراج الولايات المتحدة عن عالم إيراني.

وقالت جوان وايت في بيان: "على مدى 683 يوماً احتجز ابني كرهينة لدى الحرس الثوري الإيراني وهو الجيش الأيديولوجي للجمهورية الإسلامية (الإيرانية). لقد كان كابوساً وأنا سعيدة بالإعلان عن انتهاء هذا الكابوس".

ويأتي السماح لوايت بالعودة لبلاده بعد يوم واحد من عودة العالم الإيراني سايروس أصغري إلى إيران، وهو العالم الذي أطلقت الولايات المتحدة سراحه بعد حوالي ثلاث سنوات من الاعتقال بتهمة التجسس.

وكان وايت، وهو أحد الجنود القدامى في البحرية الأميركية، قد ألقي القبض عليه في تموز/يوليو من العام 2018 وحكم عليه بالسجن 13 عاماً وقالت مصادر أميركية سابقاً إنه مصاب بالسرطان.

وطبقاً لمحاميه، أُلقي القبض على وايت عام 2018 أثناء زيارته لصديقته في إيران وأدين بتهمة "إهانة المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آيه الله علي خامنئي" وبتهمة نشر صور له في إيران على مواقع التواصل الاجتماعي في مارس/آذار عام 2019.

وتم الإفراج عن وايت دون السماح له بمغادرة إيران ضمن إجراءات طهران بالإفراج عن عدد من المسجونين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.