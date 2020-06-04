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الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الدفاع الأميركي السابق جيم ماتيس يتّهم ترامب بالسعي "لتقسيم" الولايات المتّحدة

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بقلم:  يورونيوز
حنود من الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض
حنود من الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض   -   حقوق النشر  Evan Vucci/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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شنّ وزير الدفاع الأميركي السابق جيم ماتيس، الذي استقال من منصبه احتجاجاً على انسحاب قوات بلاده من سوريا، هجوماً غير مسبوق على الرئيس دونالد ترامب الأربعاء، متّهماً الملياردير الجمهوري بالسعي إلى "تقسيم" الولايات المتّحدة.

وقال ماتيس في تصريح نشرته مجلة "ذي أتلانتيك" على موقعها الإلكتروني إنّ "دونالد ترامب هو أول رئيس في حياتي لا يحاول توحيد الأميركيين، بل إنه حتّى لا يدّعي بأنّه يحاول فعل ذلك"، مضيفا "بدلاً من ذلك، هو يحاول تقسيمنا".

وهذا أول انتقاد من نوعه يصدر عن ماتيس، الجنرال السابق في سلاح المارينز والذي يحظى باحترام كبير في بلاده والذي سبق له وأن رفض مراراً توجيه أي انتقاد لترامب لأنّه كان يعتبر أنّه من غير المناسب انتقاد رئيس أثناء توليه منصبه.