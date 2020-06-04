روحاني لترامب: من العار أن يقف الرئيس مع الكتاب المقدس عندما يخطط للعمل ضد شعبه

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الطريقة التي قتل بها الأمريكي من أصول افريقية جورج فلويد بـ "الوحشية"، كما انتقد بشدة طريقة ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يحمل الكتاب المقدس.

وأعرب روحاني في خطاب تلفزيوني عن تعاطفه مع الشعب الأمريكي الذي نزل إلى الشوارع لإدانة الجريمة بشدة"، مشيرا إلى الشريط الذي أظهر وفاة جورج فلويد خلال عملية توقيفه بعد قيام ضابط شرطة أبيض بالضغط بركبته على رقبته، وهو الشريط الذي هزّ العالم.

وأشار روحاني أيضًا إلى التعامل بعنف مع المتظاهرين السلميين بالقرب من حديقة خارج البيت الأبيض من خلال استخدام القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريقهم لكي يتمكن ترامب من السير نحو الكنيسة القريبة من البيت الأبيض "للحصول على فرصة لالتقاط الصور"، حسب تعبير روحاني. وأضاف الرئيس الإيراني: "من العار أن يقف الرئيس مع الكتاب المقدس عندما يخطط للعمل ضد شعبه".

ويستغل المسؤولون الإيرانيون بانتظام الاحتجاجات في الولايات المتحدة لانتقاد الإدارة، على الرغم من أن إيران نفسها قامت في نوفمبر-تشرين الثاني بقمع المظاهرات في جميع أنحاء البلاد وقتل المئات واعتقال الآلاف، ولجأت إلى تعطيل الوصول إلى الإنترنت.