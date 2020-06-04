انسحاب ثلاثة باحثين من دراسة "ذا لانسيت" عن عقار الهيدروكسي كلوروكين

قالت صحيفة "ذا لانسيت" العلمية مساء الخميس إن ثلاثة من المؤلفين الأربعة لدراستها المثيرة للجدل حول استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين ضد فيروس كورونا المستجد طلبوا سحب المادة.

وطالب المؤلفون الثلاثة سحب المادة العلمية المقدمة قائلين: "لم يعد بإمكاننا أن نضمن صحة مصادر البيانات الأولية".

وشكك المؤلفون الثلاثة في رفض المؤلف الرابع، وهو أيضاً رئيس الصحيفة، إتاحة الوصول لقاعدة البيانات.

وتستند الدراسة المنشورة في 22 أيار/مايو، إلى بيانات حوالى 96 ألف مريض أدخلوا إلى المستشفيات بين كانون الأول/ديسمبر ونيسان/أبريل في 671 مستشفى، وتقارن حالة أولئك الذين تلقوا العلاج بحالة الذين لم يُعط لهم.

وفي رسالة مفتوحة نُشرت مساء الخميس، أشار عشرات العلماء من كافة أنحاء العالم من جامعة هارفارد إلى إمبريال كوليدج في لندن، إلى أن دراسة ما نُشر بشكل دقيق "أثارت مخاوف على صلة بالمنهجية المتبعة وبسلامة المعطيات".

ووضعوا قائمة طويلة من النقاط الإشكالية، بدءاً من التناقضات في الجرعات المعطاة في بعض الدول، إلى مسائل أخلاقية بشأن جمع المعلومات عن المرضى، مروراً برفض معدّي الدراسة السماح بالاطلاع على البيانات.