أمريكي تمكن من غسيل مليار دولار من أموال إيران عبر الإمارات

أفاد تقرير لوكالة أسوشيتد برس عن نشر محكمة فيدرالية أمريكية اليوم الخميس وثائق تشير إلى تورط مواطن أمريكي في غسيل مليار دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية عبر الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الوثائق كيفية قيام كينيث زونغ، من ولاية ألاسكا، بعمل فواتير مزيفة لمواد بناء لمساعدة إيران على سحب الأموال التي تدين بها كوريا الجنوبية لطهران كمقابل لشحنات نفط إيرانية وصلت سيول سابقاً.

وتسعى السلطات الأمريكية إلى تقفي أثر واسترجاع تلك الأموال المسحوبة، والتي تقول إن أغلبها يقبع الآن في الإمارات، كما تسعى لترحيل زونغ لمحاكمته بالولايات المتحدة.

ولا تفرج كوريا الجنوبية عن تلك الأموال بشكل رسمي نتيجة العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على طهران.

وقال مدعون فيدراليون إن محكمة كورية أدانت زونغ وتم سجنه على أن يطلق سراحه في مارس – آذار الماضي إلا أنهم يتوقعون استمرار حبسه حتى يسدد غرامة قدرها الملايين من الدولارات.

وكان البنك الصناعي الكوري قد وافق على دفع غرامة قدرها 86 مليون دولار إثر فشله في إيقاف عمليات غسيل وسحب الأموال التي قادها زونغ لصالح إيران.

الإمارات ملاذ آمن

ويأتي نشر الوثائق بعد صدور تقرير فرنسي يحذر من استخدام سوق العقارات الإماراتي وخاصة في إمارة دبي كملاذ آمن لتحويل الأموال المهربة وغسيلها.

وبينما أشادت مجموعة "Financial Action Task Force" الفرنسية للاستشارات المالية بجهود الإمارات مؤخراً في التصدي لهذه الظاهرة إلا أنها حذرت من أن "العدد المحدود من المحاكمات والإدانات المتعلقة بغسيل الأموال في البلاد، لا سيما في دبي، مصدر قلق".