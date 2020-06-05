فيروس كورونا: آخر المستجدات حول العالم لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ387.280 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر. وتم تسجيل أكثر من 6.563.710 إصابات مثبتة في 196 بلدا ومنطقة. وتم إعلان تعافي 2.838.800 مصاب على الأقل من هذه الحالات. وسجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 107.685 من بين 1.861.966 إصابة. وأعلن تعافي 479.258 شخصا على الأقل. بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررا هي المملكة المتحدة بـ39.904 وفيات من بين 281.661 إصابة، تليها إيطاليا مع 33.689 وفاة (233.013 إصابة) ثم البرازيل مع 32.548 وفاة (584.016 إصابة) وفرنسا 29.065 وفاة (189.441 إصابة). وحتى اليوم، أعلنت الصين ولا تشمل حصيلتها ماكاو وهونغ كونغ عن 4634 وفاة (لا وفيات جديدة) و83.022 إصابة (إصابة واحدة جديدة بين الأربعاء والخميس)، بينما تعافى 78.319 مصاباً. وعلى صعيد القارّات، سجّلت أوروبا حتى الخميس الساعة 11,00 ت غ 181.542 وفاة. وسجّلت الولايات المتحدة وكندا معا 115.340 وفاة (1.955.666 إصابة). وفي أميركا اللاتينية والكاريبي، تم تسجيل 57.788 وفاة (1.151.155 إصابة). وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 17.817 (618.625 إصابة)، وفي الشرق الأوسط 10.029 وفاة (445.075 إصابة)، وفي إفريقيا 4633 وفاة (164.615 إصابة)، وفي أوقيانيا 131 وفاة (8621 إصابة).