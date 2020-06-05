رئيس المجلس العلمي: فيروس كورونا تحت السيطرة في فرنسا

أعلن رئيس المجلس العلمي في فرنسا البروفسور جان-فرنسوا ديلفريسي الجمعة أن وباء كوفيد-19 "تحت السيطرة" حاليا في البلاد.

وقال إن "الفيروس لا يزال موجودا وخصوصا في بعض المناطق، لكن انتشاره بطيء. وبعدما كان لدينا عشرات آلاف الحالات تقريبا، ما يقارب 80 ألف حالة جديدة يوميا في مطلع آذار/مارس قبل العزل، نعتبر الآن أنها باتت حوالى ألف حالة تقريبا".

ودخلت فرنسا التي سجلت فرنسا أكثر من 29 ألف حالة وفاة جراء فيروس كورونا مرحلة هامة من خطة رفع الحجر حيز التنفيذ الثلاثاء 2 يونيو، مع إزالة الحظر على التنقل على مسافة أكثر من مئة كلم من المنزل، وسط ترقب سكان المدن الكبرى الذين يعتزمون الاستفادة من الأمر للخروج في الطبيعة، والعائلات التي فرقتها تدابير العزل لأكثر من شهرين.