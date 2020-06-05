4 ملايين دولار من ليغو لمكافحة العنصرية ورهاب الأجانب

أعلنت شركة "ليغو" الدنماركية الخميس أنها قررت التبرع بأربعة ملايين دولار لمكافحة العنصرية فيما يحتج العالم على رهاب الأجانب والعنف العنصري.

وقالت الشركة في بيان إن هذه التبرعات مخصصة "لمنظمات أميركية تدعم الأطفال السود وغيرها من الجمعيات التي تعلم جميع الأطفال التسامح والمساواة" دون تحديد هوية المستفيدين.

وفي الوقت الذي يتظاهر فيه عشرات الآلاف من الأشخاص ضد العنف العنصري في الولايات المتحدة وحول العالم بعد وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أميركي أسود توفي على يد شرطة مينيابوليس فيما كان مقيد اليدين ولم يحاول المقاومة، أكدت "ليغو" أنها "تقف بجانب مجتمع السود في محاربة العنصرية وعدم المساواة".

وقالت الشركة "مهمتنا هي إلهام بناة عالم الغد وتطويرهم، وهذا يشمل تشجيعهم على أن يكونوا متسامحين وشموليين ولطفاء".

في العام 2019، خصصت 25 % من أرباح المجموعة لمؤسسة "ليغو" التي تساعد الأطفال الذين يعيشون محنا.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت الشركة أنها علقت موقتا كل الإعلانات عبر الإنترنت، ومن المفترض استئنافها خلال الأيام المقبلة.