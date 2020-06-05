لمدة 9 أعوام.. بلجيكي يتلقى كميات مهولة من البيتزا دون أن يطلبها

عبر مواطن بلجيكي عن امتعاضه بسبب استمرار تلقيه طعاماً دون أن يطلبه منذ تسع سنوات كاملة وحتى الآن مما يسبب له إزعاجاً كبيراً طوال تواجده بمنزله.

وقال جان فان لانديخم، البالغ من العمر 65 عاماً، إن الأمر كله بدأ بتلقيه كمية كبيرة من البيتزا التي لم يطلبها وهو ما ظن أنه خطأ لن يتكرر مرة أخرى.

إلا أن طلبات الطعام من البيتزا وغيرها من المأكولات السريعة ظلت تصل إلى منزله بإقليم أنتويرب دون أن يطلب أي منها.

ويؤكد فان لانديخم إنه دائماً ما يرفض تلك الطلبات وبالتالي لا يدفع مقابلها ثمناً إلا أن ذلك لم يعد أكثر المشاكل تعقيداً.

ويضيف: "تصل تلك الطلبات في أي وقت، في منتصف الأسبوع أو نهايته ومن مناطق متعددة داخل المدينة وخارجها. مرة وصل إلي طلب طعام في الثانية صباحاً.

"لم أعد قادراً على النوم. ارتعد كلما سمعت صوت دراجة بالشارع واتخوف من أن شخص ما سيأتي لتوصيل بيتزا أخرى".

والأعجب في الأمر هو حجم الطلبات التي تصل لفان لانديخم والتي بلغت 14 بيتزا في أحد المرات وتكرارها خلال اليوم الواحد حتى بلغت عشر طلبيات في أحد الأيام وهو ما كلف أصحاب تلك المطاعم حوالي 450 يورو من الخسائر.

ويتكرر نفس الأمر مع إحدى صديقات فان لانديخم الذي أبلغ الشرطة عن وصول تلك الطلبات إلا أن الشرطة لم تتمكن من تحديد من يقومون بإرسالها إلى منازلهما.