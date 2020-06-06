إيطاليا تطرد تونسيا لصلته بمنفذ هجوم إرهابي على سوق الميلاد في برلين

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية السبت أنها طردت مواطنا تونسيا على صلة بمنفذ هجوم دام في 2016 استهدف سوق عيد الميلاد في برلين.

وتم ترحيل منتصر يعقوبي، الذي قالت الوزارة إنه "متعاون مع الإرهابي التونسي أنيس العمري" إلى تونس على متن رحلة خاصة، وفق بيان للوزارة لم يحدد تاريخ ذلك.

وهذه أول عملية طرد في إيطاليا لمواطن أجنبي لأسباب تتعلق بالأمن الوطني منذ تعليق هذه الإجراءات بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب البيان.

واستضاف يعقوبي العمري في إيطاليا قبل أن ينتقل هذا الأخير إلى ألمانيا في 2015، حسبما أعلنت الوزارة.

في 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 قام العمري - وهو طالب لجوء تونسي رُفض طلبه ومعروف بتطرفه - بخطف شاحنة وصدمها في سوق ميلادي مزدحم في وسط برلين موديا بـ 12 شخصا.

وتمكن العمري (24 عاما) من الفرار من ألمانيا بعد الهجوم لكنه قتل في ميلانو برصاص الشرطة بعد أربعة أيام.

في السنوات الخمس الماضية طردت إيطاليا 482 أجنبيا لأسباب أمنية منهم 21 شخصا في 2020.