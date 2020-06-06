شاهد: بأمر من العمدة.. "بلاك لايفز ماتر" عملاقة في الطريق المؤدية للبيت الأبيض

أعادت عمدة ولاية واشنطن موريل باوزر الجمعة تسمية ساحة بالقرب من البيت الأبيض أصبحت مركز الاحتجاجات المناهضة للعنصرية خلال الأسبوع الماضي "ساحة بلاك لايفز ماتر" كتحدٍ للرئيس دونالد ترامب.

كما أشرفت العمدة في ذات السياق على إنجاز لوحة أرضية ضخمة رسمت على إسفلت الشارع الرئيس المؤدي إلى البيت الأبيض كتب عليها "حياة السود مهمة".

ويقع الشارع شمال البيت الأبيض، وتم رسم العبارة باللون الأصفر وبالخط العريض إلى جانب رمز "دي سي".

وقالت باوزر لوسائل الإعلام الأمريكية وهي تقف أمام فيديو يظهر عاملاً في المدينة يضع لافتة جديدة على الشارع "قسم الشارع السادس عشر أمام البيت الأبيض أصبح الآن رسمياً يحمل اسم ساحة بلاك لايفز ماتر" أو "بلازا حياة ذوي البشرة السوداء" إن جازت الترجمة الحرفية.

المبادرة جاءت بحسب مصادر إعلامية بناءً على طلب العمدة نفسها، التي قالت إنها تحاول بعث هذه الرسالة "بصوت عال وواضح".

لكن الفرع المحلي لمنظمة حياة السود مهمة انتقد باوزر والجدارية الجديدة، قائلاً إنه "صرف للانتباه عن حملتها النشطة للمطالبة بتقليص ميزانية الشرطة والاستثمار في المجتمع".

والخميس دعت عمدة واشنطن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة وتغرديدة إلى "التراجع عن كل تطبيق للقانون الفيدرالي الاستثنائي وسحب قرار الوجود العسكري".

وكتبت باوزر"هذه الوحدات الإضافية غير المحددة الهوية تعمل خارج سلاسل القيادة الراسخة".

وتابعت "نحن مجهزون جيداً للتعامل مع المظاهرات الكبيرة والأنشطة التي تحفظها المادة الأولى من الدستور، بما في ذلك الحق التجمع". ولفتت المسؤولة إلى أن المتظاهرين كانوا "مسالمين" ليلة الأربعاء ولم تحدث أي اعتقالات.

من جهتها قالت روز جافي، إحدى الفنانات في المجموعة التي رسمت لافتة حياة السود مهمة "إن الأمر يتعلق بإستعادة شوارع العاصمة". لكنها أضافت "على بوزر أن تفعل أكثر من مجرد التصوير، يجب أن تستمر في دعم القضايا مثل مساءلة الشرطة".