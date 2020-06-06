تمكن غارييل بانج، وهو خباز مقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور من صنع كعك على شكل لفائف ورق المرحاض الذي اشتد عليه الطلب خلال فترة الحجر الصحي، الذي فرضته أزمة كورونا. وخطرت الفكرة لغابرييل بانج بصنع كعكته "المقززة" عندما شاهد إقبال الناس الكبير على شراء ورق المرحاض.
وأكد بانج أن ابتكاره "الفريد" يسمى كعكة لفات ورق المرحاض، المصنوعة من الشوكولاتة، مشيرا في الأساس إلى أنها كعكة شوكولاتة ولكنه أضاف إليها أقراص من عجينة السكر لتزيينها وجعلها تشبه لفة المناديل.
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