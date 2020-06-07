عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

المكسيك

10 قتلى في هجوم على مركز إقلاع عن إدمان المخدرات في المكسيك

محادثة
بقلم:  يورونيوز
شرطي مكسيكي
شرطي مكسيكي   -   حقوق النشر  AFP
حجم النص Aa Aa

قتل عشرة أشخاص في هجوم شن السبت على مركز للإقلاع عن إدمان المخدرات في ولاية غواناهواتو في وسط المكسيك على ما أعلنت السلطات المحلية.

وهاجمت مجموعة مسلحة المركز في إيرابواتو بعد الظهر وفتحت النار ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الفور وفق ما أوضحت السلطات البلدية.

وتوفي شخص عاشر متأثرا بإصابته إثر نقله إلى المستشفى؛ وأوضحت السلطات أن "المهاجمين دخلوا المكان بعنف كبير".

وأتت الشرطة إلى المكان وضربت طوقا أمنيا فيما جمع محققون من مكتب المدعي العام أدلة لبدء التحقيق التمهيدي.

وتشكل غواناهواتو مركزا صناعيا كبيرا في المكسيك وتضم شركات عالمية لصناعة السيارات والطيران وصناعات ثقيلة أخرى.

واستقطبت هذه النشاطات إلى جانب منشآت رئيسية للطاقة، كارتيلين نافذين ينشطان في الاتجار بالمخدرات وعمليات الابتزاز والخطف.

وسجلت العام الماضي في المكسيك 34582 جريمة قتل في أعلى مستوى لها منذ بدء التدوين في سجلات رسمية العام 1997.