فيروس كورونا: آخر المستجدات حول العالم لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجد ب 397,179 شخصا على الأقل منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر. وتم تسجيل أكثر من 6,827,260 إصابة مثبتة في 196 بلدا ومنطقة. وأعلِن تعافي 2,963,800 من هذه الحالات على الأقل. الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي البرازيل (1005) والولايات المتحدة (789) والمكسيك (625). في الإجمال، سجّلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 109,497 من بين 1,908,235 إصابة. وأعلن تعافي 491,706 أشخاص على الأقل.

وتعد بريطانيا البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 40465 وفاة من بين 284,868 إصابة، تليها البرازيل بـ35026 وفاة من بين 645,771 إصابة، من ثم إيطاليا بـ33846 وفاة من بين 234,801 إصابة، وفرنسا التي سجّلت 29111 وفاة من بين 190,052 إصابة. بين الدول الأكثر تضررا، سجلت بلجيكا أعلى معدل وفيات بالنسبة لعدد السكان (83 وفاة لكل 100 ألف ساكن)، تليها المملكة المتحدة (60) ثم إسبانيا (58) وإيطاليا (56) والسويد (46).