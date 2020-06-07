الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد مشروع ضم أجزاء من الضفة الغربية

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب السبت ضد مشروع الحكومة ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل أقل من شهر على الموعد النهائي للبت في مشروع قد يكون حاسما في هذا الملف.

إضافة إلى رفع العلمين الفلسطيني والإسرائيلي، حمل المتظاهرون أيضا لافتات ضد احتلال الضفة الغربية وضم أجزاء منها مستقبلا.

ونظّمت التظاهرة منظمات غير حكومية وأحزاب سياسية يسارية.

ويجب على حكومة التحالف الإسرائيلية الجديدة أن تقدم اعتبارا من 1 تموز/يوليو استراتيجيتها لتطبيق خطة الإدارة الأميركية للشرق الأوسط التي تشمل ضمّ إسرائيل غور الأردن ومستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

يقيم أكثر من 450 ألف إسرائيلي في المستوطنات غير الشرعية بموجب القانون الدولي.

وقالت المتظاهرة أنات شريبر "آذينا بعضنا بما فيه الكفاية، الفلسطينيون واليهود"، وأضافت "نحن أخوة، كلانا مكانه هنا، يمكننا أن نفعل معا أكثر بكثير مما نفعل بشكل منفصل".

ودعا متظاهر آخر إلى "العدالة للفلسطينيين والسلام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني".

وتأسَّفَ إيدين الذي رفض كشف اسمه كاملا، لأنه "في دولة الفصل العنصري هذه، لا يمكن تحقيق السلام لنا أو لهم، ولا العدالة".

وتابع "تخيفني خطة الضمّ، أظن أنها ستؤدي إلى اضطرابات وحتى إلى حرب".

وجاءت التظاهرة في تل أبيب غداة تنظيم احتجاجات مماثلة في الضفة الغربية المحتلة، حيث رفع مئات الفلسطينيين شعارات ضدّ الاحتلال الإسرائيلي ومشروع الضمّ.

ورفض الفلسطينيون بشكل قاطع الخطة الأميركية التي تنص أيضا على إنشاء دولة فلسطينية لكن على أراض محدودة ودون القدس الشرقية كعاصمة لها.