لايبزيغ ينفي التوصل لاتفاق بشأن انتقال فيرنر إلى تشلسي

نفى نادي لايبزيغ الألماني الأنباء التي تحدثت عن توصل تشلسي الإنجليزي إلى اتفاق بشأن التعاقد مع هدافه تيمو فيرنر، مشيراً إلى أن عملية الانتقال التي تحدثت عنها الصحف الألمانية والإنجليزية على نطاق واسع بعيدة عن الواقع.

وقال المدير الرياضي لنادي لايبزيغ أوليفر مينتسلاف "لم يقم تيمو فيرنر بتفعيل البند الموجود في عقده، ولم نحصل على اي عقد تعاقدي من أي ناد".

وأضاف "تيمو فيرنر يتحكم بالأمور وليس نحن" مشيراً إلى أن المهاجم "أعلمنا قبل أسابيع قليلة بأنه يتطلع إلى الانتقال" إلى ناد جديد.

وبحسب تقارير صادرة في الصحف الألمانية وإنجلترا خلال الأسبوع الحالي، فإن فيرنر توصل إلى اتفاق للانتقال إلى تشلسي في نهاية الموسم الحالي مشيرة إلى أن النادي اللندني مستعد لتسديد مبلغ 50 مليون يورو لإتمام الصفقة.

واعتبر مينتسلاف بأنه واثق من أن رحيل فيرنر في نهاية الموسم لن يخلق أي تعقيدات وختم "أنا اوثق من أننا سنجد حلاً مع ناديه الجديد يسمح لنا بالمحافظة على خدماته في صفوفنا حتى نهاية الموسم".

وسجل فيرنر 31 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 25 في 29 مباراة في البوندسليغا.