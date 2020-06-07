ترامب يسحب الحرس الوطني من واشنطن بعد انخفاض أعداد المتظاهرين

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد بسحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، معتبراً أنّ الوضع صار تحت السيطرة بعدما شهدت الأيام الفائتة احتجاجات على صلة بوفاة جورج فلويد.

وكتب على موقع تويتر "أصدرت الأمر للتو إلى حرسنا الوطني بالشروع في الانسحاب من (العاصمة) واشنطن بعدما صار كل شيء تحت السيطرة".

وأضاف أنّهم سينسحبون "ولكن بإمكانهم العودة سريعاً إذا اقتضى الأمر. متظاهرون عددهم أقل بكثير مما كان متوقعاً أمس (السبت) مساء".

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

وتظاهر عشرات آلاف الأمريكيين سلمياً السبت في مدن عدة في البلاد. ولم يقع أي حادث خلال التجمع في العاصمة الفدرالية على مقربة من البيت الأبيض الذي طوق بأسلاك شائكة.

والحرس الوطني هو قوة احتياط في الجيش الأمريكي يمكن الاستعانة بها في حال حصول كوارث طبيعية او أعمال شغب.

وبعد تظاهرات عنيفة وعمليات نهب في مدن أمريكية عدة، اثار الرئيس الأمريكي جدلاً الإثنين الفائت بعدما توعد بنشر الجيش لإرساء "القانون والنظام".

وتتواصل التظاهرات بوتيرة يومية منذ قضى الاسود جورج فلويد في 25 ايار/مايو الفائت في مينيابوليس (شمال) بعدما جثا شرطي أبيض على عنقه لأكثر من ثماني دقائق.