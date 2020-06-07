بعد مقتل "دروكدال " أهم زعيم للقاعدة في إفريقيا.. هل من تداعيات؟

رغم أنه غير معروف كثيرا لدى الجمهور الواسع، كان زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال أحد أهم القيادات الجهادية في الساحل الصحراوي على امتداد عشرين عاما، ويمثل مقتله "ضربة لعشّ النمل" الجهادي.

حصل كلّ شيء بسرعة مساء الأربعاء 3 حزيران/يونيو في منطقة وادي أوردجان التي تبعد كيلومترين عن قرية تلهندك في صحراء شمال مالي مترامية الأطراف.

على بعد 80 كلم من مدينة تساليت و20 كلم من الحدود الجزائرية، احتضنت منطقة الوادي "اجتماعا" بين قادة من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، هذا الوادي البعيد عن السكان تشرب منه مواشي رعاة المنطقة، وفق المصدر ذاته.

وقال أحد السكان إنه مع بداية الليل "بين الساعة 18,00 و21,00 (بالتوقيت المحلي وغرينيتش) جرى قصف ومعارك" في الوادي. وأضاف أنه تم قصف سيارة "ثم تدخلت ستّ حوامات ومشاة".

من جهته، أفاد المتحدث باسم رئاسة الأركان الفرنسية العقيد فريديريك باربي أن العملية التي نفذتها القوات الفرنسية "جرت باتباع نموذج تدخّل يشمل حوامات وقوات مشاة تدعمهم طائرات قتالية".

إضافة إلى عبد المالك دروكدال، قالت قيادة الأركان إن من بين الجهاديين الذين تم قتلهم توفيق الشايب وهو "قيادي كبير في تنظيم القاعدة مسؤول عن التنسيق والدعاية لهذه المنظمة الإرهابية".

كما "فضّل جهادي آخر الاستسلام دون قتال" ووُضع في الحجز، وفق العقيد باربي. وتحدث الساكن عن نفس الحصيلة: قتيلان وموقوف.

وتمثل تلهندك ملتقى للعاملين في قطاع النقل بالمنطقة الذين ينتظرون لعدة أسابيع أحيانا فتح الحدود مع الجزائر، وهي "موقع هام لتهريب المهاجرين" في الصحراء، وفق ما أفاد أحد أعضاء لجنة خبراء الأمم المتحدة في مالي.

هذه العملية التي جرت بالتعاون مع مخابرات الولايات المتحدة، وفق الجيش الأميركي، تمثل "ضربة لعشّ النمل" الجهادي، وفق دينيس تول الباحث المختص في غرب إفريقيا بمعهد البحوث الاستراتيجية في المدرسة العسكرية بباريس.

لكن، يرى تول أنه "لن نحلّ المشاكل فقط عبر قطع الرؤوس. من الجيّد تحييد بعض القادة، سيضعف ذلك الهياكل إلى حدّ ما، لكن لاحظنا في أماكن أخرى أن إزاحة القادة لم تكن قطّ كافية".

عبد المالك دروكدال ليس القيادي الجهادي الوحيد في الساحل الصحراوي، إذ تمثل المنطقة الغارقة في العنف منذ 2012 ساحة عمليات عدة مجموعات جهادية.

توجد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة والتي يمثل تنظيم دروكدال جزءا منها. يجمع هذا التحالف المشكّل عام 2017 جماعات أخرى أهمها أنصار الدين التي يقودها في شمال مالي إياد أغ غالي، وكتيبة ماسينا الناشطة في وسط مالي بقيادة محمد كوفا.

وفي منطقة "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، يوجد حضور قويّ لتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى الذي يقوده أبو وليد الصحراوي.

صارت منطقة المثلث الحدودي في وسط مالي وشرق بوركينا فاسو مركزا للعنف منذ عدة أشهر. يقول إبراهيم مايغا الباحث في معهد الدراسات الأمنية في باماكو "في الميدان، الجماعتان الأكثر نشاطا (التابعان لكوفة والصحراوي) لا تخضعان لدروكدال".

وأضاف أن "هاتين الجماعتين ستُبقيان التمرد قائما، وإن كان موت دروكدال يظهر لهما أن لا أحد في مأمن وأن عملية برخان يمكن أن تستهدفهما".

وقال خبير في مكافحة الإرهاب في فرنسا طلب عدم ذكر اسمه أن "هذه نتيجة جيدة" لكنها "لا تحل مشكلة الساحل".

المشاكل في الواقع عديدة: هجمات متكررة كثيرا ما تحدث على خلفية انتماءات محلية - قتل مثلا 26 قرويا على الأقل الجمعة في وسط مالي - ومشاكل سياسية - على غرار الاشتباه في اختلاس أموال في النيجر وتصاعد الاحتجاجات ضد السلطة في مالي - واتهامات متزايدة للجيوش المحلية بارتكاب انتهاكات.

يخلص إبراهيم مايغا إلى إن "كل ذلك يمكن أن يغطي على مقتل دروكدال".