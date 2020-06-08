إندونيسيا: إنقاذ بريطاني من خزان علق فيه ستة أيام في بالي

أُنقذ بريطاني في جزيرة بالي الإندونيسية بعدما بقي ستة أيام عالقاً في خزان عمقه أربعة أمتار خلال هربه من كلب، على ما ذكرت السلطات الأحد.

وانتُشل جايكوب روبرتس البالغ 29 عاماً السبت فريق من المسعفين من الخزان المصنوع من الإسمنت. وكان مزارع في بلدة بيكاتو على جزيرة بالي الإندونيسية أبلغ السلطات بالحادث.

وأوضح غيده دارمادا المسؤول المحلي عن فرق الإغاثة "سمع أحد أبناء البلدة نداءات جايكوب عندما كان متوجهاً لإطعام بقراته".

وقد تعرض جايكوب لكسر في رجله عندما تعثر وسقط في الخزان غير الممتلئ كلياً. وروى للسلطات أنه كان يحاول الفرار من كلب يطارده وأرغمه على الخروج من البلدة.

وقال المسؤول في الشرطة اغوستينوس سوياً "كان مصاباً وبدا أنه فقد من وزنه".

ونقل الشاب إلى مستشفى قريب للمعالجة.